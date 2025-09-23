خلال الساعات الماضية.. تدمير 26 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو



وكالات

أكدت سلطات موسكو إسقاط 26 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية منذ مساء أمس الاثنين.

وفي أول بيان حول هجوم المسيرات، أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عند الساعة 19.40 مساء أمس بإسقاط 7 مسيرات معادية كانت تتجه إلى العاصمة الروسية.

ومع صدور آخر بيان للعمدة في الساعة 4.24 فجر اليوم يفيد بإسقاط 3 مسيرات، وصل إجمالي الطائرات بدون طيار الأوكرانية التي تم تدميرها في أجواء موسكو ومحيطها خلال الساعات الماضية إلى 26 طائرة.

ولم يبلغ سوبيانين عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات.

وفرضت الوكالة الروسية للنقل الجوي في المساء قيودا مؤقتة على إقلاع وهبوط الطائرات في مطار شيريميتيفو في موسكو ما أدى إلى إلغاء وتأجيل بعض الرحلات وإعادة توجيه أخرى إلى مطارات احتياطية في مناطق روسية مجاورة، قبل أن يعلن عن رفع هذه القيود في ساعات فجر اليوم.