إعلان

أمريكا: مقتل مسلح خلال إطلاق نار في شركة أمازون بولاية جورجيا

كتب : مصراوي

08:51 م 22/09/2025

الشرطة الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، مقتل شخص يشتبه أنه مسلح في منشأة تابعة لشركة أمازون في مدينة كولومبوس في غرب ولاية جورجيا.

ووقع إطلاق النار في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين داخل منشأة لأمازون على الجانب الشرقي من المدينة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أخرى، كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى على الفور.

وقالت شرطة في كولومبوس في بيان، إن وحدة الجرائم العنيفة التابعة للإدارة تعمل على جمع المعلومات عن الحادث.

يذكر أن مدينة كولومبوس تقع على بعد 100 ميل (161 كيلومترا) جنوب غرب أتلانتا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل مسلح الشرطة الأمريكية ولاية جورجيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)