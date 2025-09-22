أمريكا: مقتل مسلح خلال إطلاق نار في شركة أمازون بولاية جورجيا

(أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، مقتل شخص يشتبه أنه مسلح في منشأة تابعة لشركة أمازون في مدينة كولومبوس في غرب ولاية جورجيا.

ووقع إطلاق النار في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين داخل منشأة لأمازون على الجانب الشرقي من المدينة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أخرى، كما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى على الفور.

وقالت شرطة في كولومبوس في بيان، إن وحدة الجرائم العنيفة التابعة للإدارة تعمل على جمع المعلومات عن الحادث.

يذكر أن مدينة كولومبوس تقع على بعد 100 ميل (161 كيلومترا) جنوب غرب أتلانتا.