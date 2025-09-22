خلاف حول رفع الأعلام الفلسطينية على مباني البلديات الفرنسية

أدي رفع الأعلام الفلسطينية بالفعل على مباني البلديات الفرنسية، اليوم الاثنين، قبيل الاعتراف المتوقع من الرئيس إيمانويل ماكرون بدولة فلسطينية، إلى احتكاكات مع السلطات الوطنية.

ووفقا لوزارة الداخلية في باريس، رفعت 21 بلدية العلم الفلسطيني خلال الصباح، رغم دعوات الوزارة بعدم رفع الأعلام.

وقالت الوزارة في رسالة إن القيام بذلك يتعارض مع مبدأ الحياد ويعد انحيازا في نزاع دولي، داعية رؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رفع العلم.

وأضافت الوزارة بأنه في حال وجود أي شك، يجب عليهم إحالة الأمر إلى القضاء.

واقترح زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، في وقت سابق، رفع العلم الفلسطيني على مباني البلديات في أنحاء فرنسا احتفالا باعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.

وطلب فور، في رسالة إلى الرئيس ماكرون، السماح للبلديات بالقيام بذلك.

وأشار فور إلى أن اقتراحه يهدف إلى التأكيد على الموقف الرسمي الفرنسي.

وأوضح فور بأن "هذه البادرة الرمزية، البعيدة كل البعد عن الاستفزاز، سترسل رسالة واضحة عن التضامن والأخوة بما يتماشى مع المعتقدات الإنسانية والعالمية لجمهوريتنا."