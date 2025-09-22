رئيس وزراء اسكتلندا: الاعتراف بفلسطين رسالة من المجتمع الدولي لإسرائيل

وكالات

قال رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، إنه يجب أن تكون هناك إجراءات قوية من جانب الحكومة البريطانية للضغط على إسرائيل.

وأضاف سويني: "هذه لحظة مهمة للشعب الفلسطيني وأرحب بهذا الاعتراف المتأخر من الحكومة البريطانية"، لافتًا إلى أن هناك إبادة ترتكبها إسرائيل و"يجب أن تتوقف فورًا".

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا، أنه يجب أن يتم استخدام هذا الاعتراف لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، معتبرًا أن الاعترافات لحظة مهمة داعمة للشعب الفلسطيني ورسالة من المجتمع الدولي لإسرائيل.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا، بجانب كندا وأستراليا والبرتغال، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية.