ترامب: أمريكا في حزن وصدمة بعد اغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك



وكالات

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم تشييع الناشط السياسي تشارلي كيرك.

أشاد ترامب بمساهمة كيرك في فوزه في الانتخابات، معربا عن الأمل في الكشف عن المحرضين على العنف.

قال ترامب في كلمته أثناء مراسم الوداع بمدينة جلينفيل في ولاية أريزونا: "اليوم أمريكا هي أمة في حزن وصدمة وفي حداد، قبل أقل من أسبوعين حرمت بلادنا من أحد أكثر الأضواء سطوعا لعصرنا، عملاق جيله وقبل كل شيء زوج وآب وابن مخلص، المسيحي والمحب للوطن تشارلز جيمس كيرك".

وأضاف ترامب: أن كيرك قتل على يد وحش بارد الدم خضع للتطرف.

أشاد ترامب بأنشطة كيرك السياسية، قائلا: "إن حركته أصبحت قوة كبيرة في السياسة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه حصل على عدد غير مسبوق من الشباب في الانتخابات الرئاسية بفضل تشارلي كيرك.

وأعرب ترامب عن أمله في أن تكشف وزارة العدل عمن وصفهم بـ "المحرضين" على العنف ضد أنصار التيار الحافظ في الولايات المتحدة.

وفي معرض حديثه عن خصومه، قال ترامب إنه "خلافا عن تشارلي"، يكرههم ولا يتمنى لهم الخير.

وقدم ترامب التعازي لأرملة كيرك إيريكا التي تحدث معها شخصيا أمام الجمهور.

يذكر أن الناشط اليميني الأمريكي المعروف تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء فعاليات أقامها الناشط بجامعة في ولاية يوتا، وفقا لروسيا اليوم.