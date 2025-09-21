ماكرون يحدد شرطًا لافتتاح سفارة فلسطينية في فرنسا.. فما هو؟

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه سيعلن غدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن باريس تريد السلام والأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا لن تفتح سفارة فلسطينية قبل إطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أن هذا شرط أساسي بالنسبة له.

وأشار ماكرون، إلى أنه يعمل مع بريطانيا وقادة المنطقة لتقديم مقترح بنشر قوة دولية في غزة بتفويض من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تعترف فرنسا إلى جانب 6 دول أخرى بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين غدا الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.