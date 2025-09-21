إعلان

ماكرون يحدد شرطًا لافتتاح سفارة فلسطينية في فرنسا.. فما هو؟

07:10 م الأحد 21 سبتمبر 2025

إيمانويل ماكرون

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنه سيعلن غدا الاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن باريس تريد السلام والأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا لن تفتح سفارة فلسطينية قبل إطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أن هذا شرط أساسي بالنسبة له.

وأشار ماكرون، إلى أنه يعمل مع بريطانيا وقادة المنطقة لتقديم مقترح بنشر قوة دولية في غزة بتفويض من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تعترف فرنسا إلى جانب 6 دول أخرى بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين غدا الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ماكرون الرئيس الفرنسي الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتراف بريطانيا بفلسطين فرنسا مؤتمر نيويورك
