أسكتلندا ترحب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

03:50 م الأحد 21 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني

وكالات

رحب رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني، اليوم الأحد، باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، قائلًا: "لكن يجب ألا يكون الاعتراف مشروطًا".

ودعا سويني، الحكومة البريطانية لفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري معها.

واعتبر رئيس وزراء أسكتلندا، أن الاعتراف بدولة فلسطين لحظة تاريخية كان ينبغي أن تتحقق منذ زمن طويل.

ومن المقرر أن تعترف بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين اليوم الأحد، وفق ما قاله نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي.

وأعلنت 10 دول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

ووفق بيان الإليزيه، فإنه إلى جانب فرنسا، قررت بريطانيا، أستراليا، كندا، لوكسمبورج، بلجيكا، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو، الاعتراف بدولة فلسطين.

وتُعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحرك الأكبر منذ عقود بينما تزداد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي سببها الحصار.

جون سويني فلسطين أسكتلندا بريطانيا إسرائيل
