الشرع يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة

01:51 م الأحد 21 سبتمبر 2025

أحمد الشرع

وكالات

أفادت قناة الإخبارية السورية، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقتٍ سابق، كشفت شبكة "سي.بي.إس"، الجمعة، أن الترتيب جارٍ لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك بعد أيام.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إن الشرع سيشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر الجاري.

وسيصبح الشرع أول رئيس سوري يلقي كلمة في الأمم المتحدة منذ عهد الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي عام 1967، وأول رئيس سوري يشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة على الإطلاق، وفق سكاي نيوز عربية.

وسبق أن التقى الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أحمد الشرع نيويورك مؤتمر نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة
