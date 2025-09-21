ليبرمان: لدينا قيادة فاشلة والحكومة المقبلة يجب أن تكون "صهيونية واسعة"

وكالات

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، القيادة السياسية الإسرائيلية، قائلًا إن هناك "قائدًا فاشلًا يفعل كل شيء لأسباب سياسية تتفوق دائمًا على الاعتبارات الأمنية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويرى ليبرمان أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "صهيونية واسعة"، مؤكدًا أنه لن يكون فيها مكان للأحزاب العربية أو الأحزاب الحريدية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ويأتي تصريح ليبرمان في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

ومن جانبها، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في مقتل 42 من الأسرى، مشيرة إلى أنه اختار خيار الضغط العسكري بدلًا من التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عنهم.