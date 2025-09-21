إعلان

ليبرمان: لدينا قيادة فاشلة والحكومة المقبلة يجب أن تكون "صهيونية واسعة"

09:53 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

أفيجدور ليبرمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، القيادة السياسية الإسرائيلية، قائلًا إن هناك "قائدًا فاشلًا يفعل كل شيء لأسباب سياسية تتفوق دائمًا على الاعتبارات الأمنية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويرى ليبرمان أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "صهيونية واسعة"، مؤكدًا أنه لن يكون فيها مكان للأحزاب العربية أو الأحزاب الحريدية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ويأتي تصريح ليبرمان في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية لأداء الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

ومن جانبها، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في مقتل 42 من الأسرى، مشيرة إلى أنه اختار خيار الضغط العسكري بدلًا من التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عنهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان بنيامين نتنياهو الحرب على غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة
الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"