إصابة 8 جنود من لواء كفير إثر انقلاب مركبة عسكرية على مشارف غزة

08:39 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

جنود إسرائيل

وكالات

أصيب 8 جنود، اليوم الأحد، بانقلاب آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مدينة غزة، شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع "واينت" العبري، أن 8 مقاتلين من لواء "الكفير" أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة في انقلاب سيارة هامر عسكرية على مشارف مدينة غزة.

ولفت الموقع إلى أن 2 من الجنود أصيبا بجروح متوسطة فيما أصيب الباقون بجروح طفيفة.

يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن قوات الفرقة 98 تعمق عملياتها في مدينة غزة، حيث عملت خلال الأيام الأخيرة على تطويق المدينة، وفقا لروسيا اليوم.

.

جنود إسرائيل إصابة 8 جنود من لواء كفير انقلاب مركبة عسكرية مشارف غزة
