بلجيكا: إلغاء نصف الرحلات غدا في مطار بروكسل بسبب الهجوم الإلكتروني

وكالات

أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مطار بروكسل البلجيكي، السبت، إلغاء نصف الرحلات الجوية المقررة غدا بسبب الاضطرابات في أعقاب الهجوم الإلكتروني.

وقال المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات، إنه يتم معالجة بيانات الركاب يدويا بشكل مؤقت في المطارات المتأثرة بهجوم سيبراني بما في ذلك مطار برلين.

وتسبب هجوم إلكتروني في تأخير رحلات بمطار العاصمة الألمانية برلين-براندنبورج.

وأعلن المطار صباح اليوم السبت أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم مساء أمس الجمعة، ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة.

وأوضح المطار أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.

وجاء في بيان للمطار: "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر".

ويُستخدم النظام المتضرر في مطارات عدة على مستوى أوروبا. وإلى جانب برلين، تضررت من الهجوم الإلكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل.

وحذّر مطار بروكسل عبر موقعه الإلكتروني من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران نتيجة للهجوم، مضيفا أن عدة مطارات أوروبية تضررت أيضا.

وأعلن مطار هيثرو في لندن عن احتمال حدوث تأخيرات، لكنه وصف الأمر بأنه "مشكلة تقنية". ولم يتضح بعد حجم الضرر في مطارات أخرى.

وأضاف مطار بروكسل أن تسجيل الوصول والصعود يجريان حاليا يدويا بسبب تعطل النظام، مشيرا إلى أن مزوّد الخدمة يعمل على معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن. ورجح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات، داعيا الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار، والوصول مبكرا بالقدر الكافي إلى المطار حال التأكد من سريان الرحلة.

ومن جانبه، أوضح مطار هيثرو أن جهة خارجية توفر أنظمة تسجيل الوصول والصعود لعدد من شركات الطيران يواجه مشكلة تقنية، مشيرا إلى أن الجهود جارية لإصلاحها سريعا.