مصر تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال

وكالات

في ضوء الأحداث الإقليمية المهمة منطقة القرن الأفريقي، فضلا عن التطورات الداخلية التي تشهدها الصومال، وجهود الدولة الصومالية في إنفاذ القانون ومجابهة الإرهاب، أكدت مصر تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق.

وأكدت مصر أنها تواصل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، بما في ذلك من خلال المساهمة الفعالة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوسوم) المنوط بها تهيئة الظروف المناسبة لتولي الصومال للمسؤولية الرئيسية في تحقيق الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات الشعب الصومالي الشقيق نحو مستقبل مستقر، بما يوفر الظروف المواتية لتحقيق التقدم والتنمية المأمولين في الصومال.

كذلك، أكدت مصر عزمها على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصومال على ضوء الروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالبناء على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الصادر بالقاهرة في 23 يناير 2025 أثناء زيارة الرئيس الصومالي.

وأشارت مصر إلى أنها ماضية في اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية مع الصومال الشقيق، لتعظيم الاستفادة من الآفاق الرحبة المتاحة، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.