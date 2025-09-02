لقاء ثلاثي يجمع رؤساء روسيا والصين ومنغوليا في بكين



وكالات

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع ثلاثي مع زعيمي الصين ومنغوليا في بكين تمسّك روسيا باستمرار تطوير العلاقات مع منغوليا والصين.

وقال بوتين: "توحد شعوبنا تقاليد الصداقة والدعم المتبادل تربط روسيا والصين ومنغوليا علاقات حسن جوار".

وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية أن يتطور التعاون الناجح ويكتسب أبعادا جديدة.

وأضاف: "أنا واثق من أن محادثاتنا اليوم ستكون تقليدية ومفتوحة وذات مغزى، وسنتطرق إلى المجالات الرئيسية لتعاوننا الثلاثي ونتحدث عن الخطط على المدى القريب والمتوسط".

وأضاف: "بلداننا تتمتع بقواسم مشتركة كثيرة ونحن نتشاطر مصلحة التطوير المشترك للعلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية".

من جهته قال الرئيس الصيني شي جين بينج: "تحت قيادة قادة روسيا ومنغوليا والصين يتعمق التعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي والثقافي بين بلداننا".

وأكد أن "الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا ودعم الهدف الأساسي للتعاون، والقضاء على التدخل الخارجي، وتعزيز التعاون الثلاثي بشكل مشترك".

ومن جهته أكد الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، أنّ منغوليا تبذل جهودا دؤوبة لتعميق التعاون الثلاثي مع جارتيها الأبديتين وشريكاها الاستراتيجيين الصين وروسيا في جميع المجالات وتوسيع التفاعل والتعاون المتبادل المنفعة، وفقا لروسيا اليوم.

ويشمل جدول أعمال الرئيس الروسي في بكين لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائييف، كما سيحضر احتفال الصين بعيد النصر على اليابان والعرض العسكري الكبير الذي سيقام بهذه المناسبة.