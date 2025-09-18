أمريكا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

ورفضت ممثلة البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، مشروع قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، للتصويت على المقترح.

وقالت ممثلة أمريكا، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس هي من بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، زاعمة أنه تستخدم المدنيين أدوات لتحقيق أهدافها.

وادعت أن حماس هي المسئول عن تجوع الأسرى في قطاع غزة، مضيفة "مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن فيه عيوب، لأن إسرائيل قبلت بشروط إنهاء الحرب وحماس هي التي ترفض".

وذكرت بأن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن، يساوي بين إسرائيل والمقاومة وهذا غير ممكن، لأن حماس تتحمل مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى محتاجيها في غزة.

وأكدت أن أمريكا ستصوت ضد مشروع القرار بشأن غزة، زاعما أن المشروع لا يعترف بالواقع على الأرض.