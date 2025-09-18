إعلان

جيش الإحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

10:42 م الخميس 18 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

وكالات

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة كودنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا عبر دورية مؤلفة من 15 آلية عسكرية، واستقدم الجيش جرافة لتنفيذ عمليات الحفر وتجريف الأراضي الزراعية في تل الأحمر الشرقي.

وأفادت وسائل الإعلام السورية، بأن "الدورية التابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط قرية كودنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، بالتوازي مع تنفيذ جيش الاحتلال، خلال التوغل، أعمال حفر ورفع سواتر ترابية في تل الأحمر الشرقي الواقع جنوب بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي".

وأفاد مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا، بأن "الأهالي في محيط تل الأحمر الشرقي يتخوفون من بدء الاحتلال بحفر الأنفاق، تمهيداً لاحتلال منطقة تل الأحمر الشرقي، كما فعل سابقاً عندما جرف وحفر أنفاقا في تل الأحمر الغربي واحتله، وصادر الأراضي الخاصة بالسكان".

وتسود المخاوف بين السكان في القنيطرة من عمليات الإخلاء من المنطقة الواقعة في محيط تل الأحمر الشرقي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كودنة سوريا ريف القنيطرة
