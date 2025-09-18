ترامب: نعمل على إنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لحل الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، معترفا أن "إنهاء الحروب مهمة صعبة".

وأكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أن الأسرى الإسرائيليين السابقين في غزة قالوا له إنهم لم يلمسوا أي تعاطف من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفق تعبيره.

وأشار ترامب إلى أن الوضع في غزة من القضايا القليلة التي يختلف فيها مع ستارمر، مطالبا بإطلاق سراح الأسرى ووقف القتال في غزة فورا، معتبرا أن 7 أكتوبر 2023، كان أحد أسوأ الأيام وأكثرها عنفا في تاريخ العالم.

ووصف ترمب الحرب الروسية الأوكرانية أنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لافتًا إلى أن الجنود يقتلون بوتيرة ويجب أن تنتهي هذه الحرب بشكل سريع.

وأشاد ترمب بالعلاقة المميزة بين أمريكا وبريطانيا، قائلا: "شراكتنا حققت ما لم تحققه أي علاقة أو شراكات أخرى تحالفنا الأمني مع بريطانيا سيمتد إلى مجالات أخرى مثل الاقتصاد والتكنولوجيا".

وأضاف ترمب: "خلال زيارتي لبريطانيا تمكنت من توقيع اتفاقات شراكة تجاوزت 300 مليار دولار".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تعمل مع أمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط، وإدخال المساعدات لسكان غزة وتحرير الأسرى المحتجزين من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف ستارمر، أن لندن وواشنطن تعملان معا لجمع إسرائيل والمنطقة على خطة شاملة من شأنها تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن بريطانيا تعمل مع وأمريكا على الحاجة إلى تحقيق السلام لأن الوضع في غزة غير مقبول، ويجب إدخال المساعدات بسرعة، مضيفًا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية جزء من حزمة يأمل أن تنقلنا من الوضع المريع الذي نراه اليوم إلى حل الدولتين".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن حركة حماس لا يمكن أن يكون لها دور مستقبلي في فلسطين.

وأشاد ستارمر، بالعلاقات بين أمريكا وبريطانيا التي تجددت عبر الشراكة التكنولوجية بقيمة 42 مليار دولار، مؤكدًا أنه ستغير حياة البشر خلال الفترة المقبلة.

ووصف الشركة الجديدة بأنها إشارة إلى تصميم أمريكا وبريطانيا على الفوز بهذا السباق معًا وضمان تحقيق فوائد حقيقية في الوظائف والنمو وخفض الفواتير.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير، قائلا: "في الأيام الأخيرة أظهر بوتن وجهه الحقيقي أن هذه ليست تصرفات شخص يريد السلام".

وأضاف: "لقد ناقشنا اليوم كيفية بناء دفاعاتنا لدعم أوكرانيا بشكل أكبر وزيادة الضغط على بوتين بشكل حاسم لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم".