قاض أمريكي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا



وكالات

أمر قاضي الهجرة في لويزيانا، بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر لفشله في الكشف عن معلومات معينة في طلب البطاقة الخضراء الخاص به، وفقًا للوثائق التي قدمها محاموه إلى المحكمة الفيدرالية.

وأشار محامو خليل في ملف إلى أنهم ينوون استئناف أمر الترحيل، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أن عملية الاستئناف ستكون سريعة وغير مواتية على الأرجح.

جاء أمر قاضي الهجرة، جيمي كومانس، على الرغم من صدور أمر منفصل في قضية خليل الفيدرالية في نيوجيرسي بمنع ترحيله بينما تنظر تلك المحكمة في حجة خليل القانونية بأن احتجازه وترحيله انتقام غير قانوني لمناصرته للقضية الفلسطينية.

كان اعتقال خليل في 8 مارس، واحتجازه اللاحق في لويزيانا جزءًا من حملة إدارة ترامب العدوانية على الأكاديميين المولودين في الخارج المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

خليل، طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا ساعد في تنظيم احتجاجات الحرم الجامعي، تم اعتقاله في مقر إقامته في مانهاتن ووضعه قيد إجراءات الترحيل، لم توجه إليه أي تهمة.

في رسالة إلى القاضي الفيدرالي في نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، قال محامو خليل إن لديهم 30 يومًا من 12 سبتمبر، تاريخ حكم قاضية الهجرة، لاستئناف قرارها أمام مجلس استئناف الهجرة.

وقال المحامون، إنهم يتوقعون أن تكون هذه العملية "سريعة" وأن استئناف قرار مكتب الشؤون الهندية، والذي سيذهب إلى محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة، من غير المرجح أن يكون ناجحا، لأنهم كتبوا أن محكمة الاستئناف "لا تمنح أبدا تقريبا" إرجاءات الترحيل لغير المواطنين.

وكتبوا: "نتيجةً لذلك، فإن العائق الوحيد المُجدي أمام ترحيل المُلتمس جسديًا من الولايات المتحدة هو أمر هذه المحكمة المهم الذي يحظر الترحيل أثناء نظر قضيته الفيدرالية المتعلقة بأمر الإحضار".

وأضافوا: "لا شيء سيُحافظ على وضعه القانوني كمُقيم دائم".

وفي بيان، اتهم خليل، وهو فلسطيني من أصل سوري، إدارة ترامب باستخدام "أساليب فاشية".

وقال خليل: "ليس من المُستغرب أن تُواصل إدارة ترامب الانتقام مني لممارستي حرية التعبير. إن محاولتهم الأخيرة، من خلال محكمة هجرة صورية، تكشف عن حقيقتهم مرة أخرى".

في وقت سابق من هذا العام، احتُجز خليل في ولاية لويزيانا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بعد أن اعتقلته إدارة ترامب، مستندة إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة يسمح للحكومة بترحيل أي شخص غير مواطن - حتى المقيم القانوني - إذا قرر وزير الخارجية أن استمرار وجود الشخص يضر بمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

في يونيو، منع فاربيارز، المعين من قِبل بايدن، إدارة ترامب من ترحيل خليل لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية.

وبعد أيام، أمر القاضي بالإفراج عن خليل بعد أن ثبت أنه لا يُشكل خطرًا على المجتمع أو يُهدده بالهروب.

سمح له ذلك بالعودة إلى نيويورك، حيث التقى بزوجته، وهي مواطنة أمريكية، وابنه حديث الولادة الذي وُلد أثناء احتجازه.

مع ذلك، واصلت إدارة ترامب سعيها لترحيل خليل من خلال مبرر آخر ألصقته بعد اعتقاله في مانهاتن: أنه عندما تقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، لم يُفصح عن جميع وظائفه السابقة وعضويته في بعض المنظمات، وفقا للغد.