استشهد الصحفي محمد علاء الصوالحي بقصف إسرائيلي على غزة

11:18 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

الصحفي الفلسطيني محمد علاء الصوالحي

وكالات

استشهد الصحفي الفلسطيني محمد علاء الصوالحي، مساء اليوم الأربعاء، في قصف شنته إسرائيل على مدينة غزة.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، في بيان لها اليوم، الصحفي الصوالحي مصور قناة "القدس اليوم"، الذي ارتقى في مدينة غزة إثر استهداف مباشر من طائرات الاحتلال أثناء تأديته لواجبه الصحفي في تغطية جرائم العدوان الإسرائيلي.

وقالت النقابة "إن جريمة اغتيال الزميل الصوالحي تأتي استمرارا للعدوان الممنهج على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، في محاولة بائسة لإسكات صوت الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا"، مؤكدا أن هذا الاستهداف المتكرر يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

ونددت النقابة بالصمت الدولي المريب، والاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، مؤكدة أن استمرار هذا التخاذل يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين.

محمد علاء الصوالحي استشهد الصحفي الفلسطيني محمد علاء الصوالحي إسرائيل غزة نقابة الصحفيين الفلسطينيين جرائم العدوان الإسرائيلي
