فريق قطري يلتقي نائبة المدعي العام للجنائية الدولية لبحث الهجوم الإسرائيلي

10:40 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد ال

وكالات

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان، اليوم الأربعاء في لاهاي.

واستعرض الخليفي بصفته رئيس الفريق القانوني المكلّف باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وقائع العدوان الإسرائيلي على قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.

وأكد الخليفي، أن الهجوم الإسرائيلي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، مجددا التأكيد على التزام الدوحة بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة.

المحكمة الجنائية الدولية وزارة الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تفجيرات قطر
