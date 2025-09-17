وكالات

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان، اليوم الأربعاء في لاهاي.

واستعرض الخليفي بصفته رئيس الفريق القانوني المكلّف باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وقائع العدوان الإسرائيلي على قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.

وأكد الخليفي، أن الهجوم الإسرائيلي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، مجددا التأكيد على التزام الدوحة بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة.