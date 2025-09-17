وكالات

كشف القيادي في حركة حماس غازي حمد، في أول ظهور إعلامي منذ محاولة اغتياله بالهجوم الإسرائيلي في الدوحة، تفاصيل نجاته إلى جانب قادة الحركة خلال اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف النار بغزة.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال حمد إن قادة الحركة اجتماع ذلك اليوم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودراسته بشكل معمق، لكنهم فوجئوا بدوي انفجارات بعد أقل من ساعة.

وأشار حمد، إلى أن ما يزيد عن 12 صاروخا أُسقطوا على المبنى في أقل من دقيقة، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل، موضحا أن المشاركين في الاجتماع استفاقوا سريعا وخرجوا من المكان ليدركوا أن الانفجارات ناتجة عن هجوم إسرائيلي.

وتطرق حمد، إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي قال فيها إنه يسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط، مشددا على أن موقفه يستدعي إجراءات حازمة من الدول العربية.

وانتقد القيادي في حماس الوساطة الأمريكية، واصفا إياها بأنه تفتقر إلى المصداقية لتراجعها المستمر عن ما تطرحه من مقترحات، مؤكدا أن تجربة الحركة معها كانت مريرة.

وأوضح حمد، أن حماس تتعامل مع الأسرى الإسرائيليين وفق قيمها رغم ما يُرتكب من مجازر في حق الشعب الفلسطيني، محمّلا جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي خطر يتعرض له الأسرى.