ماذا نعرف عن زيارة ترامب الثانية "غير المسبوقة" للمملكة المتحدة؟

بي بي سي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة المتحدة مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية ثانية برفقة زوجته ميلانيا، في حدث نادر من نوعه تلبيةً لدعوة من الملك تشارلز الثالث. هذه لحظة فارقة، وقد جرى التحضير الدقيق للزيارة منذ شهور.

منذ تولّي الملكة إليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة عام 1952، لم يشهد التاريخ سوى ثلاث زيارات دولة لرؤساء أمريكيين - جورج دبليو بوش عام 2003، وباراك أوباما عام 2009، ودونالد ترامب عام 2019.

من مواكب العربات عبر ساحات قلعة وندسور إلى مأدبة رسمية في قاعة سانت جورج، سيُفرش السجاد الأحمر خلال اليومين المقبلين للرئيس ترامب في زيارته الرسمية الثانية.

ستمنح هذه الزيارة حكومة رئيس الوزراء ستارمر فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأمريكية البريطانية.

ومع ذلك، فإن الزيارة ليست خالية من المخاطر المحتملة، كما كتب مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية جيمس لانديل.

ترامب: "الملك تشارلز يمثّل البلاد خير تمثيل"

قبل ساعات قليلة من صعود الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية ومغادرته الولايات المتحدة، تحدّث عن علاقته بالملك تشارلز الثالث، الذي وصفه بـ"صديقي".

قال الرئيس الأمريكي إن الملك "رجلٌ أنيقٌ للغاية"، وأضاف أنه "يمثل البلاد خير تمثيل".

من يرافق ترامب؟

تشهد زيارة ترامب وميلانيا الرسمية إلى المملكة المتحدة انضمام عدد من المسؤولين الأمريكيين إليهما، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي وصل قبل ترامب بقليل.

ومن المتوقع انضمام آخرين إلى المجموعة، منهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزيرة الزراعة بروك رولينز، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

ومن بين الموظفين الذين عادةً ما ينضمون إلى رحلات كهذه، أفراد من جهاز الخدمة السرية ومساعدو البيت الأبيض.

وصل ترامب إلى المملكة المتحدة على متن طائرته الرئاسية من طراز بوينغ 747-200B، المصممة خصيصاً وعالية المواصفات، والمعروفة باسم "إير فورس وان".

ماذا نعرف حتى الآن؟

هي زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة يقوم بها رئيس دولة، وعادةً ما تكون بدعوة من الملك، الذي يتصرف بناءً على نصيحة الحكومة.

على الرغم من أنها مناسباتٌ "عظيمة"، إلا أنها ليست مجرد احتفالات، بل تستغلها الحكومة أيضاً لتعزيز ما تعتبره المصالح الوطنية البريطانية.

يُعد ترامب ثالث رئيس أمريكي يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة، بعد جورج دبليو بوش عام 2003 وباراك أوباما عام 2009.

تهدف هذه الزيارة الرسمية إلى تحسين العلاقات البريطانية الأمريكية وتوطيد علاقة الحكومة مع حليفٍ غير موثوقٍ به في بعض الأحيان.

ويقول دبلوماسيون إن الرئيس سيركز على الاستعراض الملكي ويتجنب الجدل.

لكن احتمال الخلاف لا يزال قائماً.

بيتر ماندلسون: ستُلقي إقالة اللورد ماندلسون من منصبه كمبعوثٍ للمملكة المتحدة في واشنطن، بسبب صلاته بجيفري إبستين، المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بظلالها على هذه الزيارة.

قد تُهيمن التساؤلات حول هذا الموضوع على المؤتمر الصحفي يوم الخميس.

يكمن الخطر الذي يواجه الوزراء في تحوُّل التركيز من كفاءة رئيس الوزراء ستارمر إلى صلات الرئيس ترامب بإبستين.

الشرق الأوسط: من المتوقع أن تعترف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإبقاء فكرة حل الدولتين حية. تعارض الولايات المتحدة هذا بشدة، قائلةً إن هذه الخطوة ستُكافئ الإرهاب وتُشجع إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

حرية التعبير: يدّعي البيت الأبيض أن تنظيم المملكة المتحدة للإنترنت يهدد حرية التعبير، وهو أمر يرفضه الوزراء. يقول مسؤولون أمريكيون إن هذه القضية قد تُطرح للنقاش، لأنها "مسألة نركز عليها بشدة في هذه الإدارة".

الاحتجاجات: ستُقام هذه الزيارة الرسمية خلف حاجز منيع بعيداً عن أعين الجمهور. لكن من المقرر تنظيم مظاهرات مناهضة لترامب، وقد يرد الرئيس بغضب إذا شاهد تغطية الاحتجاجات على التلفزيون.

أسئلة أخرى

أين سيُقام الحدث؟

سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب في قلعة وندسور لحضور الاجتماع.

اختير هذا المكان لأن قصر باكنغهام، وهو المكان المعتاد، يخضع حالياً لأعمال تجديد.

وكما هو الحال في جميع الزيارات من هذا النوع، سيتضمن الحدث استقبالاً رسمياً كاملاً، ومأدبة رسمية في قاعة سانت جورج بقلعة وندسور.

من يشارك؟

سيشارك جميع كبار أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم ويليام أمير ويلز، وكاثرين، أميرة ويلز.

هل سيظهر ترامب علناً؟

تجلب أي زيارة لرئيس أمريكي تحديات أمنية، ومن غير المرجح أن يتضمن برنامج ترامب فعاليات عامة.

خلال زيارته عام 2019، لم يكن هناك موكب على طول شارع "ذا مول" لأسباب أمنية، وتم نقل ترامب جواً بين المواقع بدلاً من السفر براً.

لا نعرف حتى الآن ما إذا كان ترامب سيلتقي برلمانيين بريطانيين، وهو أمر غالباً ما يكون جزءاً من مخططات الزيارات الرسمية.