بسبب المخدرات.. كولومبيا تنتقد إدارة ترامب

بوجوتا - (أ ب)

انتقد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم الثلاثاء الحكومة الأمريكية بعدما ضمت بلاده لقائمة الدول غير المتعاونة في الحرب على المخدرات، لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

واتهم الرئيس اليساري الولايات المتحدة في رسالة عبر تطبيق إكس "بالمشاركة" في السياسة الكولومبية والبحث عن "رئيس دمية" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكتب بيترو: "سيرد الشعب الكولومبي بما إذا كان يرغب في رئيس دمية، أو دولة حرة وذات سيادة"، مضيفا في رسالة أخرى أنه لن يترك بلاده "تركع" لمصالح الولايات المتحدة ويسمح "بضرب" الفلاحين الذي يزرعون الكوكا.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضافت كولومبيا أمس الاثنين إلى قائمة الدول التي لا تتعاون في الحرب على المخدرات، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لكنها أصدرت في الوقت نفسه إعفاء يحول دون أي خفض كبير للمساعدات المقدمة إلى ما يُعد تقليديا أقوى حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية.

وتعكس هذه الخطوة، التي أُعلنت يوم الاثنين، طفرة استمرت لعقد كامل في إنتاج الكوكايين بكولومبيا، إلى جانب تباطؤ في جهود القضاء على زراعة الكوكا في ظل إدارة الرئيس اليساري جوستافو بيترو.