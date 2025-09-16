بن سلمان وأمين عام الأمن القومي الإيراني يناقشان المستجدات الإقليمية

الرياض - (د ب أ)

عقد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي استعرض مع الإيراني علي لاريجاني "العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية".

ولأهمية اللقاء حضر الاستقبال من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وتأتي زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الرياض ردا على زيارة وزير الدفاع خالد بن سلمان إلى طهران في أبريل الماضي.

ووصل علي لاريجاني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض في أول محطة خليجية ضمن جولاته الإقليمية.

وقالت مصادر دبلوماسية بحسب وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني سيجري مباحثات رسمية مع وزير الدفاع خالد بن سلمان في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي بعد الزيارة التي قام بها الأخير إلى طهران منتصف إبريل الماضي.

ويرافق لاريجاني وفد رسمي يضم نائبه للشؤون الخارجية في المجلس وكبير المفاوضين النوويين السابق علي باقري كني ومساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الخليج محمد علي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن لاريجاني سيجري مباحثات مع كبار القادة السعوديين حول ملفات متعددة وفي مقدمتها توسيع التعاون الاقتصادي حيث ستشمل أجندة الزيارة مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتُعد الرياض المحطة الثالثة في جولات لاريجاني الدولية بعد بغداد وبيروت في مسار يُنظر إليه كمؤشر على تحركات إيرانية لفتح قنوات جديدة مع العواصم العربية والإقليمية.