رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل وفق القانون الدولي في غزة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يعمل في عمق مدينة غزة وهدفه تشديد ضربته ضد حماس لتحرير الأسرى وهزيمة الحركة.

وأشار زامير، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جنّد آلافا من جنود الاحتياط من أجل العملية في مدينة غزة، موضحا أنه عرض كل الفرص والمخاطر أمام القيادة السياسية قبل القيام بعملية غزة.

وأكد زامير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق الكثير من الإنجازات منذ السابع من أكتوبر ويعمل كل ما في وسعه لمنع المساس بالأبرياء، مضيفا "نضع نصب أعيننا تحرير الأسرى وهزيمة حماس".

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي، أن تصوره الأمني تغير بشكل كامل منذ هجمات السابع من أكتوبر وحقق الكثير من الإنجازات منذ ذلك الوقت، مشددا على أن جيش الاحتلال يعمل وفق القانون الدولي في غزة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن أمله أن تحمل اجتماعات القادة الأسبوع المقبل الأمل لغزة والسودان والكثير من الأزمات.

وأكد جوتيريش، على أن أفضل طريقة لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط هي حل الدولتين، مشددا على أن هناك دمار هائل وممنهج للأحياء السكنية في مدينة غزة.

وأوضح جوتيريش، أن الفلسطينيين في غزة يعانون المجاعة ولا يستطيعون الوصول إلى أي نوع من المساعدات إضافة إلى النزوح، مؤكدا أن ما يجري في غزة أمر لا يمكن قبوله من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية.

وأشار جوتيريش، إلى أن جهود الوساطة التي أعلنت دولة قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة للغاية، مضيفا "مستعد للقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة إذا طلب ذلك".