روسيا تستهدف زابوريجيا في موجة جديدة من الهجمات الليلية

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، قيام روسيا بشن 22 غارة على ستة مواقع ليلا، وتضررت منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية بشكل خاص.

وأفادت الشرطة الوطنية الأوكرانية بأن المعلومات الأولية أظهرت أن الجيش الروسي نفذ 10 غارات باستخدام قاذفة صواريخ متعددة في زابوريجيا، ما أسفر عن مقتل رجل /41 عاما/ وإصابة 13 شخصا، بينهم طفلان /4 أعوام و17 عاما/.

ومن جانبه، ذكر الحاكم العسكري إيفان فيديروف أن هناك 10 مبان سكنية و12 منزلا في المنطقة تضررت من جراء الغارات.

وفي منطقة ميكولايف الجنوبية، قُتل سائق جرار عندما استهدفت غارة مزرعة، بحسب ما كتبه الحاكم العسكري للمنطقة، فيتالي كيم، على منصة "تليجرام" ليلا.

وبعد شن غارتين بالطائرات المسيّرة في منطقة سومي الشمالية الشرقية، أبلغ الحاكم أوليه هريهوروف عن حدوث انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وبحسب سلطات الدفاع المدني، فقد اندلعت حرائق نتيجة شن هجمات روسية في منطقتي كييف وخاركيف.