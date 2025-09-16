ترامب يدرج كولومبيا على قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة المخدرات



وكالات

أدرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب، كولومبيا على قائمة الدول "غير المتعاونة في مكافحة المخدرات" دون خفض كبير للمساعدات المقدمة إليها، حيث تعد بين أقوى حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية.

وتعتبر هذه الخطوة الأمريكية الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلا أن إدارة ترامب أصدرت في الوقت نفسه إعفاء يحول دون أي خفض كبير للمساعدات المقدمة إلى الحليف التقليدي لواشنطن في أمريكا اللاتينية.

وتعكس هذه الخطوة، التي أُعلنت الاثنين، طفرة استمرت لعقد كامل في إنتاج الكوكايين بكولومبيا، إلى جانب تباطؤ في جهود القضاء على زراعة الكوكا في ظل إدارة الرئيس اليساري جوستافو بيترو.

وكانت آخر مرة أدرجت فيها الولايات المتحدة كولومبيا على هذه القائمة عام 1997، عندما كانت كارتلات المخدرات قد اخترقت أعلى مستويات السلطة في البلاد.

ومنذ عام 2000، قدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مليارات الدولارات كمساعدات لكولومبيا، غير أن التعاون بدأ يتفكك قبل نحو عقد من الزمن، حين جرى تعليق برنامج رش حقول الكوكا بمبيد الغليفوسات.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على الرئيس سنويا تحديد الدول التي فشلت خلال السنة السابقة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، وفقا لروسيا اليوم.