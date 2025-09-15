الخارجية الأمريكية: من المقلق أن تدير إسبانيا ظهرها لإسرائيل

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء قرار إسبانيا تقييد وصول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى موانئها ومجالها الجوي.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم: "من المقلق أن إسبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدير ظهرها لإسرائيل – فهذه الخطوات تُعزز الإرهابيين"، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن إسبانيا ألغت صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 700 مليون يورو لشراء مدفعية من شركة إلبيت للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إقصاء إسرائيل من المسابقات الدولية ما دامت الهمجية مستمرة في قطاع غزة.