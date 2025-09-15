إعلان

الخارجية الأمريكية: من المقلق أن تدير إسبانيا ظهرها لإسرائيل

04:20 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء قرار إسبانيا تقييد وصول السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى موانئها ومجالها الجوي.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم: "من المقلق أن إسبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدير ظهرها لإسرائيل – فهذه الخطوات تُعزز الإرهابيين"، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن إسبانيا ألغت صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 700 مليون يورو لشراء مدفعية من شركة إلبيت للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إقصاء إسرائيل من المسابقات الدولية ما دامت الهمجية مستمرة في قطاع غزة.

