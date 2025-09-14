قائد أوركسترا إسرائيلي يوقف حفله في لندن للتنديد بالحرب على غزة- فيديو

وكالات

انتقد قائد الأوركسترا الإسرائيلي إيلان فولكوف، الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وخلال حفل "بي بي سي برومز" في العاصمة البريطانية لندن، أوقف فولكوف فرقته الموسيقية للإدلاء بخطاب ينتقد النهج الإسرائيلي في غزة، قائلا: "اسمحوا لي أن أنهي حديثي ثم يمكنكم أن تلعنونني طوال حياتكم، لا يهمني".

وقال فولكوف: "في قلبي.. هناك ألم عظيم، كل يوم منذ شهور، لقد أتيت من إسرائيل وأنا أعيش هناك، وأنا أحبها فهي وطني.. لكن ما يجري الآن فظيع ومروع على نحو لم أعتد عليه".

وبينما يواصل فولكوف خطبته قاطعه أحد الجمهور مستنكرا الحديث عن السياسة خلال حفل موسيقي، ليرد عليه قائد الأوركسترا الإسرائيلي: "لا بأس، يمكنك المغادرة إن لم تكن ترغب في الحديث عن السياسة؛ فالسياسة جزء من حياتنا اليومية".

وتابع فولكوف: "أعلم أن كثيرين منا يشعرون بالعجز أمام ما يحدث في غزة، فلسطينيون أبرياء يُقتلون بالآلاف ويُهجّرون مرة بعد أخرى بدون مستشفيات أو مدارس.. إنهم لا يعرفون حتى متى سيحصلون على وجبتهم التالية".

وأضاف: "الأسرى الإسرائيليون محتجزين في غزة منذ قرابة عامين في ظروف غير إنسانية، وكذلك سجناء سياسيون يقبعون في السجون الإسرائيلية بما في ذلك يهود وإسرائيليون وفلسطينيون".

لكن بعض الجمهور قاطعوا خطاب فولكوف مجددا، ليصرخ قائلا: "اسمحوا لي أن أنهي حديثي ثم يمكنكم أن تلعنونني طوال حياتكم، لا مشكلة لدي في ذلك".

وأكمل قائد الأوركسترا الإسرائيلي: "نحن غير قادرين على إيقاف ما يحدث في غزة بمفردنا، لذا؛ أناشدكم وأرجوكم ان تفعلوا ما في وسعكم لوقف هذا الجنون.. كل فعل صغير سيحدث فرقا".

وأوضح فولكوف: "بينما تتردد الحكومات وتنتظر، لا يمكننا أن نسمح لهذا الوضح بأن يستمر؛ فكل لحظة تمر تعرض ملايين الأشخاص للخطر".

وقُوبل خطاب قائد الأوكرسترا الإسرائيلي يتفاعل كبير من الجمهور الحاضر في القاعة، إذ استمر التصفيق مع خطابه تأييدا لرأيه عن ضرورة التحرك لإنهاء العدوان على غزة.