حقيقة هجوم قناة سعودية رسمية على نتنياهو بعد هجوم الدوحة |فيديو

04:35 م الأحد 14 سبتمبر 2025

نتنياهو

background

القاهرة- مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لقناة "الإخبارية" السعودية المملوكة للدولة، وجهت خلاله القناة انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مستخدمو مواقع التواصل، إن القناة السعودية الرسمية نشرت الفيديو، الذي جاء بعنوان "بنيامين نتنياهو.. صهيوني أبا عن جد ورث التطرف عنهما جينيا"، بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

ولكن بعدما تحقق "مصراوي" من مقطع الفيديو المتداول، وجد أنه تم نشره لأول مرة في فبراير الماضي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل بشأن السعودية، والتي قال فيها "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك".

ونشرت القناة الإخبارية السعودية مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعن عائلته.

وقالت القناة السعودية: "للاحتلال الإسرائيلي وجه واحد هو بنيامين نتنياهو، صهيوني ابن صهيوني هذا لقبه واسم أبيه وتاريخ جده، فهو ورث التطرف عن عنهم جينيًا".

ولكن أعاد مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع مرة أخرى عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي.

نتنياهو قناة سعودية هجوم الدوحة بنيامين نتنياه
