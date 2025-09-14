إعلان

باراك: "عربات جدعون 2" لن تقضي على حماس

09:48 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

إيهود باراك

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، تأكيده أن عملية "عربات جدعون 2" لن تحقق القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف باراك "حماس تريدنا أن نغرق في وحل مدينة غزة وسيكون هذا نصرًا دبلوماسيًا غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن من يهاجم المفاوضين في عاصمة الوساطة فإنه يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وتابع رئيس حكومة الاحتلال السابق، أنه كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة يحرز فيها تقدم في الصفقة يهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصًا ما.

وأمس السبت، قال باراك، إن العملية في قطر فشلت واختيار توقيتها كان "بائسًا" في أوج المفاوضات، مؤكدًا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدف لنسف كل فرصة قبل التوصل لاتفاق.

وأشار إلى أن جميع أعضاء حماس ينبغي معاقبتهم ولكن الضربة التي استهدفتهم بالدوحة لم تكن في المكان والتوقيت المناسبين، لافتًا إلى أنه يبذل كل الجهد مع الآخرين لإسقاط نتنياهو لأنه لا يمثلهم ولا يمثل إسرائيل.

عربات جدعون 2 إيهود باراك حماس الأسرى الإسرائيليين
