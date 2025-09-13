إعلان

خلال معارك.. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 19 جنديًا

11:51 م السبت 13 سبتمبر 2025

الجيش الباكستاني

وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 19 جنديا خلال غارات نفّذتها قواته على 3 مخابئ لحركة طالبان الباكستانية أدّت إلى مقتل 45 مسلحا خلال اليومين الماضيين.

وأشار الجيش الباكستاني، إلى مقتل 22 مسلحا بالغارة في مقاطعة باجور شمال غربي إقليم خيبر بختونخوا، فيما قُتل 13 مسلحا آخرين خلال عملية منفصلة جنوبي وزيرستان.

وقال الجيش في بيان، إن الجنود الـ12 "قُتلوا بشجاعة وقدموا حياتهم واستشهدوا في جنوب وزيرستان".

وفي بيان منفصل، كشف الجيش الباكستاني عن عملية استخباراتية ثالثة نُفّذت يوم الخميس، في منطقة دير السفلى، أسفرت عن مقتل 7 جنود خلال معارك بالأسلحة النارية أدت إلى مقتل 10 مسلحين من طالبان الباكستانية.

الجيش الباكستاني مقتل جنود
