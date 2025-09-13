إعلان

الاحتلال يواصل سياسات التدمير الممنهج بمدينة غزة

04:08 م السبت 13 سبتمبر 2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بمدينة غزة.

وأفاد المكتب، بأن جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1600 بناية سكنية و13 ألف خيمة ويُهجر قسريًا 350 ألف مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات مواصلة جيش الاحتلال استهداف مدينة غزة وأحيائها السكنية المدنية بشكل وحشي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للمدنيين.

مدينة غزة الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية جيش الاحتلال قطاع غزة
