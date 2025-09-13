إعلان

شهداء ومصابون إثر استهداف منتظري المساعدات

11:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

قطاع غزة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
أفاد مستشفى العودة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية خاصة حصلت عليها الجزيرة نت، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء من منتظري المساعدات منذ بدء الحرب على قطاع غزة 2444 شهيدا، بينهم 784 قضوا خلال انتظارهم أمام منفذ زيكيم، و607 أثناء توجههم لمركز المساعدات الأميركية برفح، و429 شهيدا من المتوجهين لمركز توزيع نتساريم الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى العودة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مؤسسة غزة الإنسانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان