شهداء ومصابون إثر استهداف منتظري المساعدات



وكالات

أفاد مستشفى العودة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية خاصة حصلت عليها الجزيرة نت، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء من منتظري المساعدات منذ بدء الحرب على قطاع غزة 2444 شهيدا، بينهم 784 قضوا خلال انتظارهم أمام منفذ زيكيم، و607 أثناء توجههم لمركز المساعدات الأميركية برفح، و429 شهيدا من المتوجهين لمركز توزيع نتساريم الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية.