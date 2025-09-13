الصحة العالمية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم

(د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد حالات الإصابة بالكوليرا التي تم الإبلاغ عنها حول العالم في عام 2024، مشيرة إلى أنه تم توفير المزيد من اللقاحات، ولكن الإمدادات الحالية غير كافية.

يُذكر أن هذا المرض المعدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى إسهال حاد وفقدان للسوائل مهدد للحياة، قابل للعلاج، لكنه غالبا ما ينتشر في المناطق التي يتعرض فيها السكان للنزوح أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، اليوم الجمعة، إن هذه الظواهر أصبحت تتكرر بشكل أكبر مع تغير المناخ، وتؤدي مع نقص المياه إلى زيادة حصيلة الوفيات.

وأعلنت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية عن أكثر من 6 آلاف حالة وفاة جراء الكوليرا عام 2024، أي ضعف العدد المسجل في العام السابق عليه.

وارتفع عدد حالات الإصابة التي تم الإبلاغ عنها بنسبة 5٪ ليصل إلى أكثر من 560 ألف حالة، وهي زيادة مثيرة للقلق. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.