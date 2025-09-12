ألمانيا تستدعي السفير الروسي احتجاجا على انتهاك المجال الجوي البولندي



(د ب أ)-

استدعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة السفير الروسي لدى برلين على خلفية الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي من جانب مسيرات روسية.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، بررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة بأن تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خطير" و"لا يمكن قبوله".

وأكدت أن "(حلف شمال الأطلسي) الناتو يقف موحدًا للدفاع عن أراضي الحلف وعن أمننا".

وتعد خطوة استدعاء السفير إجراءً دبلوماسيًا صارمًا للإعراب عن الاحتجاج. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد صرّح أول أمس الأربعاء، بأنه لا يرى في انتهاك الأجواء البولندية مجرد سهو، بل إنه "تهديد خطير للسلام في كل ربوع أوروبا". وأضاف أن ما يحدث يمثل "نوعية جديدة من الهجمات التي نشهدها من روسيا".

وردًا على ذلك، عززت الحكومة الألمانية مشاركة الجيش الألماني في حماية الجناح الشرقي للناتو، حيث جرى تخصيص أربع مقاتلات من طراز "يوروفايتر" بدلًا من اثنتين تعملان حتى الآن في مهمة مراقبة الأجواء فوق بولندا انطلاقًا من قاعدة روستوك-لاجه، كما مددت ألمانيا فترة المهمة بشكل مبدئي حتى نهاية العام.