بولندا تقيّد الحركة الجوية على حدودها الشرقية بسبب اختراق مسيرات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية البولندية، الخميس، إنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة انتهاك روسيا لمجالها الجوي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن بولندا قيّدت الحركة الجوية على حدودها الشرقية جراء اختراق طائرات مسيرة.

وأعلنت بولندا، إغلاق 4 من مطاراتها الرئيسية، يوم أمس الأربعاء، بعدما أسقطت طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاكات الروسية المتكررة" خلال الهجوم الواسع على أوكرانيا التي تواجه ضربات مكثفة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وقالت القيادة، في بيان على منصة "إكس": "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضافت "بناءً على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

كما أدان الجيش البولندي الانتهاكات المتعددة للمجال الجوي البولندي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، واصفًا إياها بـ"العمل العدواني الذي شكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة مواطنينا".

وأعلنت القوات المسلحة البولندية حالة تأهب قصوى ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، تحسبًا لما وصفته بـ"غارات جوية مكثفة أخرى على أهداف في أوكرانيا".

وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، في بيان، إن هذه الإجراءات "وقائية" تهدف إلى تأمين المجال الجوي للبلاد وحماية السكان في "المناطق المجاورة للمنطقة