

وكالات

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كاش باتيل، أن الشخص الذي أوقف بشبهة اغتيال اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا أطلق سراحه بعد توقيفه.

وكتب باتيل على منصة إكس: "إن الشخص المحتجز أُطلق سراحه بعد استجوابه من قِبل جهات إنفاذ القانون.

وأضاف: "تحقيقنا مستمرّ، وسنواصل نشر المعلومات حرصا على الشفافية".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في وقت سابق، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقب عن كثب التقارير المتعلقة بإطلاق النار المأساوي الذي شمل تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي، سيتوجه العملاء إلى مكان الحادث بسرعة ومكتب التحقيقات الفيدرالي يدعم بشكل كامل الاستجابة والتحقيق الجاريين، وفقا للغد.