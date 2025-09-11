ترامب لـ نتنياهو: قرار الهجوم على حماس داخل قطر لم يكن حكيمًا



وكالات

أكد مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قراره باستهداف حركة "حماس" داخل قطر لم يكن قرارا حكيما.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال ما وصفته الصحيفة باتصال هاتفي "حاد" الثلاثاء عقب الهجوم.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد رد نتنياهو أن الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وأنه استغلها.

وأضافت الصحيفة، أن اتصالا ثانيا جرى بينهما في وقت لاحق من الثلاثاء وكان وديا، وسأل ترامب فيه نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.

وكان ترامب قد أعلن أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وقال ترامب لصحفيين قبيل توجّهه لتناول الطعام في مطعم بواشنطن: "أنا ببساطة، لست سعيدا بالوضع برمّته".

وأضاف خلال هذه الجولة النادرة له في شوارع العاصمة الأمريكية: "نريد عودة الرهائن لكنّنا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على الدوحة.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه نتنياهو.

وأفاد ترامب، أن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفا أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام.

وأوضح أنه وجه المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة، مشددا على أنه أكد للقطريين أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم.

واختتم قائلا: إن الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام، وفقا لسكاي نيوز.