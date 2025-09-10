بسبب الهجوم على قطر.. كندا: نعيد تقييم علاقاتنا مع إسرائيل

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية الكندي مارك كارني، الأربعاء، إن بلاده تعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل بعد هجومها على قطر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ هجوما جويا استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الثلاثاء،.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح الجو استهدف مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الاحتلال والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".