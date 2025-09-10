حزب الله: من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن التعاون في مواجهة التحديات والاتحاد ضد الأعداء يجسد الوحدة الإسلامية، مشيرا إلى أن قضية فلسطين أبرز قضية توحد الأمة و"علينا العمل على نصرها ودعم مقاومتها".

وأوضح قاسم، أن إسرائيل وأمريكا تمارسان في فلسطين المحتلة وغزة مجازر وإبادة جماعية وقتلا للأطفال والنساء، داعيا حكومات دول المنطقة إلى دعم المقاومة من أجل دولهم وشعوبهم.

وأضاف قاسم": من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها"، موضحا أن الوحدة التي تكون من منطلق الحق تؤدي إلى الوحدة الوطنية في كل البلدان العربية والإسلامية.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "علينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي المجرم".