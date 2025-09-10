إعلان

حزب الله: من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها

08:42 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن التعاون في مواجهة التحديات والاتحاد ضد الأعداء يجسد الوحدة الإسلامية، مشيرا إلى أن قضية فلسطين أبرز قضية توحد الأمة و"علينا العمل على نصرها ودعم مقاومتها".

وأوضح قاسم، أن إسرائيل وأمريكا تمارسان في فلسطين المحتلة وغزة مجازر وإبادة جماعية وقتلا للأطفال والنساء، داعيا حكومات دول المنطقة إلى دعم المقاومة من أجل دولهم وشعوبهم.

وأضاف قاسم": من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها"، موضحا أن الوحدة التي تكون من منطلق الحق تؤدي إلى الوحدة الوطنية في كل البلدان العربية والإسلامية.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "علينا أن نكون مع أهل غزة والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي المجرم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نعيم قاسم حزب الله اللبناني قضية فلسطين إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا