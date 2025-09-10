وكالات

أدان وزراء دفاع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن هذه الخطوة نقلت العدوان الروسي إلى مستوى جديد من العداء، قبل المحادثات في لندن مع مسؤولي الدفاع من بولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وأكد سلاح الجو في أوكرانيا، بأن روسيا أطلقت أكثر من 415 مسيّرة و43 صاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما أكد الدفاع الجوي أنه نجح في أسقط 386 مسيّرة و27 صاروخا.

وفي السياق ذاته، أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الانتهاك الذي ارتكبته روسيا للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي بعد أن أرسلت روسيا طائرات بدون طيار إلى الأراضي البولندية وتم إسقاطها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك إن بلاده ستطلب رسميًا تفعيل المادة 4 من معاهدة الناتو ردًا على انتهاك مجالها الجوي من قبل 19 طائرة مسيرة روسية، تم إسقاط بعضها.

وتنص المادة 4 من معاهدة الناتو على ما يلي: "تتشاور الأطراف معًا كلما، في رأي أي منها، تعرضت السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف للتهديد."وعلى عكس المادة 5 المتعلقة بالدفاع الجماعي، فإن المادة 4 من الناتو لا تؤدي إلى تحرك عسكري، وإنما تُطلق مناقشة رسمية داخل الحلف عندما يعتبر أحد الأعضاء أن سلامته الإقليمية أو أمنه مهدد.منذ تأسيس الناتو عام 1949،

لم يتم تفعيل المادة 4 سوى في عدد قليل من المرات — وأبرزها من قبل أعضاء أوروبا الشرقية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ومن جانبه، قال القائد البحري السابق في الناتو، أرتور بيلسكي، لوسيلة الإعلام البولندية راديو ZET، إن اختراق روسيا للمجال الجوي يعني أن "علينا بالتأكيد تطبيق المادة 4 من معاهدة شمال الأطلسي".

وأضاف يوم الأربعاء، : "حتى الآن، كانت لدينا حوادث، لكن هنا لدينا عمل واسع النطاق ومتعمد".