تركي آل الشيخ يعلق على حملة مقاطعة شاورمر: إغلاق الفروع ليس في مصلحة أحد

04:49 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

تركي آل الشيخ

وكالات

تعرض مطعم شاورمر، أحد أشهر سلاسل المطاعم في المملكة العربية السعودية، إلى حملة هجوم واسعة على خلفية مسألة فصل الموظفين السعوديين.

وأطلق السعوديون حملة تطالب بمقاطعة سلاسل مطاعم شاورمر بالمملكة بعد مناشدة وجهها موظف سعودي لوزير العمل، إذ قال الموظف إنه تم "فصله تعسفيًا" من أحد فروع هذه السلسلة.

ومن جانبها، ردت سلاسل شاورمر على تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت في بيان: "تحرص شركة شاورمر منذ تأسيسها على الشفافية والوضوح، انطلاقًا من قيمنا التي تؤمن بها، وحرصًا على علاقتنا الصادقة مع المجتمع الذي نعتز بالانتماء له".

وأضافت "بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نود التوضيح بأن الزميل الظاهر في المقطع لم يتم فصله، بل هو من تقدم باستقالته بإرادته. ولقد تواصلت معه إدارة الموارد البشرية بشكل مباشر، وقدمت له الدعم اللازم، وسعت لتقريب وجهات النظر بينه وبين مديره المباشر وتوضيح حقوقه بشكل كامل، حرصا على راحته ووضوح الصورة".

ولكن أثار هذا الإعلان غضبًا واسعًا، إذ اعتبره البعض أنه "مسيئًا"، و"تحديًا للسعوديين".

تركي آل الشيخ يعلق

ووسط هذا الجدل، تدخل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وعلق في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

قال آل الشيخ في المنشور: انا ما اعرف قصة شاورمر وخلفيتها وايش الخطاء الي حصل ... لكن الي متأكد منه انه مو شي صحي براند سعودي يحصل معاه كذا ... معتقد ان احد بيكون مبسوط اذا سكر كل فروعه وخسرو كل موظفينه شغلهم والبيوت المفتوحه من ورا هذا المشروع".

