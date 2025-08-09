إعلان

مفاوضات غزة.. بحبح يستقيل من الوفد الأمريكي ويتهم ويتكوف وواشنطن بإفشالها

09:52 م السبت 09 أغسطس 2025

رجل الأعمال الأمريكي بشارة بحبح

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن رجل الأعمال الأمريكي من أصل فلسطيني بشارة بحبح، والذي اضطلع بدور في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس قرر الاستقالة من فريق التفاوض الأمريكي بقيادة مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وذكرت القناة العبرية، أن بحبح يعتقد أن ويتكوف تخلى عن المفاوضات في وقت باكر جدا، إذ يرى أن حماس كانت قريبة من الموافقة على صفقة للأسرى، غير أن إسرائيل وواشنطن تخلتا عن المفاوضات في وقت مبكر للغاية.

وأكدت القناة العبرية، أن بحبح يشعر بالإحباط من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف الذي اتبع نهج إسرائيل في رفض شروط حماس للتوصل إلى اتفاق.

ووفقا لما أوردته القناة 12 في تقريرها، فإن رجل الأعمال الفلسطيني قرر العمل بشكل مستقل عن ويتكوف، إذ يعتقد أن بإمكانه تحقيق المزيد من التقدم بشكل منفرد مع حماس.

ورغم ذلك، لا يزال بحبح متواجدا في واشنطن، وكتب في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم أمس الجمعة: "المفاوضات متوقفة في الوقت الراهن ، لست وسيطا، بل شريك في مشكلتكم".

بشارة بحبح حماس إسرائيل ترامب ستيف ويتكوف مفاوضات غزة
