الصحة بغزة: انتقلنا من مرحلة الجوع إلى هندسة المجاعة

وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، السبت، إن الوضع في القطاع يتفاقم وانتقل الفلسطينيون من مرحلة الجوع إلى هندسة المجاعة.

وأشار البرش في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن كل المياه في مراكز النزوح غير صالحة للشرب، مؤكدا أن هناك انهيار في المنظومة الصحية في القطاع.

وأوضح البرش، أن تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة بسبب التجويع مؤشر خطير، مشيرا إلى أن المجاعة تنتهي في الوقت الذي يتوقف فيه إطلاق النار وتفتح المعابر.

وكشف البرش، أن القطاع الصحي وصل أقل من 5% من احتياجات الوزارة خلال الأيام الماضية، موضحا أن 12 ألف حالة تحتاج إلى العلاج في الخارج.