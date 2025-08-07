القاهرة- مصراوي

أعلن رئيس وزراء جزر سليمان جيريمياه مانيلي أن 21 دولة مانحة من ضمنها الولايات المتحدة والصين لن يتم دعوتها إلى الاجتماع السياسي الأعلى لمنظمة منتدى جزر المحيط الهادئ المقرر في سبتمبر 2025، وذلك بعد ضغوط من بكين على جزر سليمان لاستبعاد تايوان من الحدث.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوترات الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة وتايوان، إذ أن جزر سليمان التي باعتبارها الحليف الأمني الأكبر للصين في المحيط الهادئ، استضافت هذا اللقاء السنوي لمجموعة تضم 18 عضواً.

وقد تبنت جزر سليمان في 2019 سياسة قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح الصين، وأزالت في أبريل 2025 تايوان من قائمة الدول المؤهلة لدخولها بتسهيلات خاصة.

مانيلي أوضح أمام البرلمان أن حكومته قررت عدم دعوة أي من "شركاء الحوار" لهذه القمة بسبب عدم اكتمال مراجعة علاقات كل دولة مع منطقة المحيط الهادئ، وأبلغ قادة المنتدى الـ 18 بهذا الموقف، لكنه أكد أن ممثلين عن البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وجماعات المجتمع المدني سيحضرون.

هذا القرار قوبل بنقد من المعارضة التي اعتبرته "فرصة ضائعة كبيرة" لبلدان جزر المحيط الهادئ لالتقاء المانحين الدوليين. كما انتقدت رئيسة جزر مارشال هيلدا هايني، الحليف الدبلوماسي لتايوان، ما وصفته بتدخلات الصين في شؤون المنتدى، مستذكرة كيف تم تغيير لغة بيان قمة جرت في تونغا إثر ضغط صيني لإزالة الإشارات إلى تايوان.

وتعتبر منطقة جزر المحيط الهادئ من أكثر المناطق اعتماداً على المساعدات الدولية، وتقع في مقدمة المناطق المهددة بارتفاع منسوب البحار، كما أنها مركز للتنافس الأمني بين الولايات المتحدة والصين.

ومع أن أستراليا ونيوزيلندا من أكبر أعضاء المنتدى، فإن الولايات المتحدة والصين ليستا عضوتين رسميتين فيه، إلا أن التواجد الصيني القوي في جزر سليمان يثير مخاوف من عقد اجتماعات ثنائية مع قادة المنتدى على هامش الاجتماع، مما قد يعمق الانقسامات داخل المجموعة.