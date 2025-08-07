جرافات تحيط بالأقصى.. ومنظمة إسرائيلية متطرفة تعلّق: سيحدث قريبًا

وكالات

نشرت منظمة يهودية متطرفة، صورا مولّدة بالذكاء الاصطناعي على حسابها بموقع "إكس"، تظهر جرافات تحيط بالمسجد الأقصى.

وعلقت المنظمة الصهيونية التي تدعو إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، كاتبة "سيحدث قريبا، لكن حتى الآن لدينا الكثير من العمل لنقوم به"، في إشارة إلى اقتراب عملية هدم المسجد.

وتشير بعض منشورات المنظمة، إلى أنها مسؤولة عن تنظيم عمليات اقتحام للمسجد الأقصى؛ إ كتبت في أحد المنشورات: "حتى الحاخام إسحاق نسيم زتل، الذي كان الحاخام الأكبر لإسرائيل، حذر من ترك جبل الهيكل للأجانب".

בקרוב...



אבל עד אז לנו יש הרבה עבודה תרמו והיו שותפים 👇

https://t.co/SdQuTArPih pic.twitter.com/ldxyYO6f8X — בידינו - למען הר הבית Beyadenu (@Beyadenu) August 4, 2025

وتابعت: " يجب علينا أن نصعد الجبل، ونحن هنا لمساعدتك بالتوجيه والدعم. هل تريد الصعود بمفردك أو مع العائلة والأصدقاء؟ اتصل بنا".