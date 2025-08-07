إعلان

جرافات تحيط بالأقصى.. ومنظمة إسرائيلية متطرفة تعلّق: سيحدث قريبًا

05:19 م الخميس 07 أغسطس 2025

المسجد الأقصى

وكالات

نشرت منظمة يهودية متطرفة، صورا مولّدة بالذكاء الاصطناعي على حسابها بموقع "إكس"، تظهر جرافات تحيط بالمسجد الأقصى.

وعلقت المنظمة الصهيونية التي تدعو إلى إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، كاتبة "سيحدث قريبا، لكن حتى الآن لدينا الكثير من العمل لنقوم به"، في إشارة إلى اقتراب عملية هدم المسجد.

وتشير بعض منشورات المنظمة، إلى أنها مسؤولة عن تنظيم عمليات اقتحام للمسجد الأقصى؛ إ كتبت في أحد المنشورات: "حتى الحاخام إسحاق نسيم زتل، الذي كان الحاخام الأكبر لإسرائيل، حذر من ترك جبل الهيكل للأجانب".

وتابعت: " يجب علينا أن نصعد الجبل، ونحن هنا لمساعدتك بالتوجيه والدعم. هل تريد الصعود بمفردك أو مع العائلة والأصدقاء؟ اتصل بنا".

جرافات تحيط بالمسجد الأقصى منظمة يهودية متطرفة إقامة الهيكل المزعوم عمليات اقتحام للمسجد الأقصى
