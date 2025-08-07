إعلان

إعلام عبري: أسطول عائلات الأسرى لن يدخل إلى غزة

01:10 م الخميس 07 أغسطس 2025

أسطول عائلات الأسرى

background

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الخميس، إن الأسطول البحري لعائلات الأسرى الإسرائيليين سيتوجه إلى نقطة قريبة من شواطئ غزة دون الدخول في منطقة الخطر.

وأوضحت الصحيفة، أن رحلة الأسطول البحري لعائلات الأسرى تستمر نحو ساعتين وتتم بالتنسيق مع الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان موجّه لرئيس الأركان إيال زامير، الخميس، بعدم السماح بالتخلي عن الأسرى فالشعب يريد إنهاء الحرب وإعادتهم.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيلي، رئيس الأركان بالوقوف إلى جانبها وعدم الموافقة على تعريض ذويهم للخطر، مؤكدين أن 80% من الشعب يدعمون اتفاقا لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب.

وأوضحت عائلات الأسرى، أن أي قرار لا يتضمن إعادة الأسرى ووقف الحرب هو ضد إرادة الشعب.

وانطلقت عائلات أسرى إسرائيليين بغزة، صباح الخميس، على متن قوارب مدنية من ميناء عسقلان متوجهة نحو سواحل قطاع غزة للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى التظاهر أمام مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم بشكل طارئ، مؤكدة أنها لن تصمت بعد الآن ولن تتنازل والشعب فقط هو من سيعيد الأسرى من غزة.

