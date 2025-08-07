16 مؤسسة صحفية وحقوقية دولية تطالب بوقف حملة التجويع في غزة

وكالات

طالبت 16 مؤسسة صحفية وحقوقية دولية في بيان مشترك، الخميس، بوقف ما تقوم به إسرائيل من تجويع قسري واستهداف متعمد للصحفيين في غزة.

وأكدت شبكة الجزيرة و15 مؤسسة صحفية وحقوقية دولية، أن واحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة الآن يقضي أياما بدون طعام، مشددة على أن معاناة الصحفيين في القطاع ليست أمرا حدث بالصدفة بل إن إسرائيل تستخدم منهجية منسقة لإسكاتهم وقتلهم جوعا.

وأشارت المؤسسات الدولية، إلى أن وضع صحفيي غزة حرج ويسوء يوما بعد آخر وبدون تدخل فوري من المجتمع الدولي فإن حياتهم مهددة. وأوضحت أنه في حال فشل المجتمع الدولي بالتحرك فإن موت الصحفيين جوعا إعلان لموت الحقيقة في غزة وسيسجل التاريخ تقاعسه عن إنقاذهم.

ودعت المؤسسات الصحفية والحقوقية، إلى توفير عاجل للغذاء والماء والإمدادات الطبية لجميع الصحفيين في غزة عبر ممرات إنسانية آمنة، فضلا عن إتاحة دخول ممثلي الصحافة الأجنبية إلى غزة والسماح للصحفيين الأجانب بالعمل بحرية واستقلالية.

إلى جانب ذلك، طالبت المؤسسات بإجراء تحقيق مستقل يفضي إلى مقاضاة المسؤولين عن الجرائم بحق الصحفيين وفقا للقانون الدولي.

وشددت المؤسسات على رفضها الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تقتل الحقيقة وأن تتجاهل زملاءها وتتركهم يموتون جوعا في غزة.