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السلطات الإيرانية تقطع الكهرباء والمياه في العاصمة.. ما السبب؟

03:21 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

علم ايران

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وكالات

في مواجهة تفاقم أزمة المياه وحرارة الصيف الشديدة، تعزز السلطات في العاصمة الإيرانية إجراءات الحفاظ على المياه.

ففي العاصمة الإيرانية طهران، تقوم الحكومة المحلية الآن بقطع الكهرباء عن المنازل الخاصة مرتين يوميا، لمدة إجمالية تصل إلى أربع ساعات، حسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ومع وصول درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، فهذا يعني أن وحدات التكييف في العديد من المنازل أصبحت خارج الخدمة.

تأتي موجة الحر فيما تشهد البلاد نقصا حادا في المياه، وحسب تصريحات أخيرة لخبراء بشأن المناخ في البلاد، فإن 80% من خزانات المياه في إيران شبه فارغة.

وفرضت السلطات في العديد من المدن قطعا إجباريا للمياه، وفي طهران انقطعت المياه عن بعض المناطق لساعات خلال الأيام الأخيرة.

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إيران المياه الكهرباء
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