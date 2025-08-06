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دميتري بيسكوف: تحسين العلاقات الروسية الأمريكية سيستغرق وقتا

07:51 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستغرق وقتا.

وأضاف بيسكوف، مشيرا إلى عدم اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب منذ فترة طويلة، "هناك بالطبع جمود في هذه العملية".

وأضاف: يتطلب الأمر وقتا لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، وفقا للغد.

وذكرت وكالة تاس، أنه لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث يمر أكثر من ستة أشهر منذ تنصيب رئيس أمريكي جديد دون عقد قمة مع الرئيس الروسي.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الأربعاء للاجتماع مع القيادة الروسية في مسعى دبلوماسي آخر من جانب واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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دميتري بيسكوف الكرملين العلاقات الروسية الأمريكية
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